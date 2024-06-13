В Таврическом районе активно ведутся работы по ремонту двух участков трассы. Средства выделены в рамках нацпроекта.

В Таврическом районе активно ведутся работы по ремонту двух участков трассы. Средства выделены в рамках нацпроекта.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт двух участков дороги в Таврическом районе Омской области. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, будет обновлено 7,5 км трассы Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское.

– Благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено 7,5 км трассы. Дорожники обещают завершить все работы в октябре. Держу на контроле, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Как пояснили в региональном Минтрансе, на участке 19–20 км в полном объеме завершены работы по фрезерованию старого дорожного полотна, устранению пучин, укреплению основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Сейчас укладывается выравнивающий слой асфальта покрытия. На участке 20–26 км подрядчик продолжает работы по устранению пучин и укреплению основания цементом.

До октября подрядная организация АО «Омскавтодор» выполнит на обоих участках работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, укрепит обочины, нанесет разметку и установит дорожные знаки. Общая стоимость ремонта двух участков дороги составит 239 млн рублей.