На Международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC Россию будут представлять 14 молодых музыкантов из семи регионов страны.
В России завершился отборочный этап Международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября. Комиссия выбрала 14 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет, которые представят страну на престижном форуме.
Среди тех, кто покажет свой талант на сцене в этнографической деревне Дрвенград, трое омичей: пианист Сергей Баженов и вокалисты Алена Тульникова и Артем Мартиросян. Как отметил глава комиссии по отбору в России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум, чтобы попасть на фестиваль, многим ребятам пришлось пройти большой путь. Это различные музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты.
– Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры, – подчеркнул Розум. – Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой. Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград – само место вдохновляет на творчество.
Фестиваль Kustendorf CLASSIC был учрежден в 2013 году всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей. Большое музыкальное событие пройдет в этнографической сербской деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма «Жизнь как чудо». С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
– Kustendorf CLASSIC – это больше, чем фестиваль классической музыки, – говорит директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Прежде всего это новые возможности для талантливых молодых людей – возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Фестиваль стирает границы – представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов.
В рамках конкурса молодых исполнителей участники из России, Белоруссии и Сербии поборются за главный приз – золотую матрешку. Их вокальные композиции, а также игру на фортепиано, духовых и струнных инструментах будут оценивать знаменитые музыканты. В состав жюри войдет художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.
Программа социальных инвестиций «Родные города» развивает систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых молодых музыкантов в регионах с 2013 года. Она направлена на создание дополнительных возможностей для профессионального и творческого роста молодых исполнителей, а также на сокращение разрыва между уровнем музыкального образования в городах и удаленных населенных пунктах.