На Международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC Россию будут представлять 14 молодых музыкантов из семи регионов страны.

На Международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC Россию будут представлять 14 молодых музыкантов из семи регионов страны.

В России завершился отборочный этап Международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября. Комиссия выбрала 14 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет, которые представят страну на престижном форуме.

Среди тех, кто покажет свой талант на сцене в этнографической деревне Дрвенград, трое омичей: пианист Сергей Баженов и вокалисты Алена Тульникова и Артем Мартиросян. Как отметил глава комиссии по отбору в России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум, чтобы попасть на фестиваль, многим ребятам пришлось пройти большой путь. Это различные музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты.

– Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры, – подчеркнул Розум. – Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой. Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград – само место вдохновляет на творчество.

Фестиваль Kustendorf CLASSIC был учрежден в 2013 году всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей. Большое музыкальное событие пройдет в этнографической сербской деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма «Жизнь как чудо». С момента основания фестиваль поддерживает программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Kustendorf CLASSIC – это больше, чем фестиваль классической музыки, – говорит директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Прежде всего это новые возможности для талантливых молодых людей – возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Фестиваль стирает границы – представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов.

В рамках конкурса молодых исполнителей участники из России, Белоруссии и Сербии поборются за главный приз – золотую матрешку. Их вокальные композиции, а также игру на фортепиано, духовых и струнных инструментах будут оценивать знаменитые музыканты. В состав жюри войдет художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.

Программа социальных инвестиций «Родные города» развивает систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых молодых музыкантов в регионах с 2013 года. Она направлена на создание дополнительных возможностей для профессионального и творческого роста молодых исполнителей, а также на сокращение разрыва между уровнем музыкального образования в городах и удаленных населенных пунктах.