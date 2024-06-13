Также отмечается, что в 1,2 раза снизилось число несовершеннолетних, употребляющих спиртное.

Также отмечается, что в 1,2 раза снизилось число несовершеннолетних, употребляющих спиртное.

В первом квартале текущего года количество больных алкоголизмом в Омской области снизилсь почти на 2 %. В 1,2 раза снизилось число несовершеннолетних, употребляющих спиртное.

– Человек чаще всего прибегает к выпивке, когда ленится и не ищет альтернативных вариантов справиться с волнующим вопросом, доверив алкоголю свой психологический комфорт. Но в долгосрочной перспективе при таком подходе уровень стресса только нарастает, это объясняется психофизиологическими особенностями организма, его реакцией на алкоголь, – рассказала заведующая наркологическим кабинетом Ленинского округа Наталия Бульбакова.

Эксперты отмечают, что алкоголь является депрессантом для нервной системы: он замедляет мышление, ухудшает координацию, память и скорость реакции. Омичам рекомендуют заполнять свое свободное время прогулками, чтением, активным или культурным отдыхом.

– Замените алкоголь на безалкогольные напитки. И вовсе не держите дома алкоголь. Если решили выпивать, то контролируйте количество выпитого алкоголя и регулярность его потребления. Помните, что нет безопасной дозы алкоголя, – отметила врач.

При алкоголизме необходимо обратиться к психиатру-наркологу.