В Иртыше уровень воды снизился на три сантиметра, а в Ишиме – на девять. В районе продолжают работать комиссии по оценке ущерба.

В Иртыше уровень воды снизился на три сантиметра, а в Ишиме – на девять. В районе продолжают работать комиссии по оценке ущерба.

В Усть-Ишимском районе Омской области уровень воды в реках снизился еще на 12 см.

– Уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим сегодня утром составляет 847 см (–3 см), а уровень воды в Ишиме в районе села Орехово составляет 1230 см (–9 см), – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Поселения, пострадавшие от весеннего разлива, снабжают всем необходимым: питьевой водой, продовольствием, медикаментами. Также в районе продолжают работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводком.