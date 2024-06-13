Омск-Информ
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·Общество

С четверга до конца текущей недели ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +27 градусов.

Сегодня, 13 июня, в Омск наконец-то придет летняя жара. Днем ожидается +27 градусов, облачно, осадков синоптики не прогнозируют.

По данным Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха ожидается около 15 часов, на протяжении дня будет дуть легкий ветер северного направления. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

В последующие дни сохранится жаркая погода. Небольшие дожди ожидаются вечером в субботу и в течение воскресенья, 16 июня.

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·Общество

С четверга до конца текущей недели ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +27 градусов.

Сегодня, 13 июня, в Омск наконец-то придет летняя жара. Днем ожидается +27 градусов, облачно, осадков синоптики не прогнозируют.

По данным Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха ожидается около 15 часов, на протяжении дня будет дуть легкий ветер северного направления. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

В последующие дни сохранится жаркая погода. Небольшие дожди ожидаются вечером в субботу и в течение воскресенья, 16 июня.

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