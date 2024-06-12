Ольга Бузова, которая болела за «Авангард», теперь может стать фанаткой «Сибири». В Новосибирске с ней хорошо поработали.

Ольга Бузова, которая болела за «Авангард», теперь может стать фанаткой «Сибири». В Новосибирске с ней хорошо поработали.

Похоже, «Авангард» может лишиться одной из самых известных своих болельщиц. Певица и актриса Ольга Бузова может переметнуться в стан «Сибири».

Сегодня Бузова выступает в Новосибирске. Во время ее выступления на сцену поднялся талисман новосибирского клуба Снеговик, а также нападающий «Сибири» Владимир Михалев. Снеговик встал на одно колено, а Михалев подарил Бузовой джерси «Сибири» с 54-м номером.

Бузова в долгу не осталась, правда, разволновавшись, не сразу вспомнила название хоккейной команды из Новосибирска:

– Хочу пожелать хоккейной команде… «Сибирь» здоровья, отличных результатов, без травм. Мы гордимся вами, мы следим, смотрим.

Потом Бузову представили как нового нападающего «Сибири».

А затем в телеграм-канале «Сибири» появился радостный пост:

«Новосибирск, вы ждали топовые трансферы! ОЛЯ БУЗОВА – с нами! Перехватили у соседей. Спасибо Вове Михалеву за успешные переговоры».

Про «соседей» разговор особый. Дело в том, что до этого Ольга Бузова болела за «Авангард» и даже приезжала в Балашиху, когда омская команда проводила там домашние матчи. Потом ей даже подарили абонемент на «G-Drive Арену».

Теперь, похоже, «Сибирь» перехватила у «Авангарда» известную фанатку.