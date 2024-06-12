Омск-Информ
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Нападающий Уэйд Эллисон может стать очередным новичком «Авангарда». В его активе 75 матчей за «Филадельфию».

«Авангард» изучает вариант подписания контракта с бывшим форвардом «Филадельфии» Уэйдом Эллисоном. Как сообщает Metaratings.ru, хоккеиста «Авангарду» предложил агент игрока.

В свою очередь, известный хоккейный агент Алеша Пилко сообщил телеграм-каналу «АренаБреда», что Уэйд Эллисон вышел на рынок игроков КХЛ и готов рассмотреть варианты сотрудничества.

26-летний канадец провел 75 матчей за «Филадельфию», в которых набрал 22 (13+9) очка. В минувшем сезоне он выступал в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс» и «Милуоки Эдмиралс», где набрал 22 (13+9) очка 60 играх.

·Спорт

Нападающий Уэйд Эллисон может стать очередным новичком «Авангарда». В его активе 75 матчей за «Филадельфию».

«Авангард» изучает вариант подписания контракта с бывшим форвардом «Филадельфии» Уэйдом Эллисоном. Как сообщает Metaratings.ru, хоккеиста «Авангарду» предложил агент игрока.

В свою очередь, известный хоккейный агент Алеша Пилко сообщил телеграм-каналу «АренаБреда», что Уэйд Эллисон вышел на рынок игроков КХЛ и готов рассмотреть варианты сотрудничества.

26-летний канадец провел 75 матчей за «Филадельфию», в которых набрал 22 (13+9) очка. В минувшем сезоне он выступал в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс» и «Милуоки Эдмиралс», где набрал 22 (13+9) очка 60 играх.