Сертификаты будут вручать тем, кто лишился жилья.

Сертификаты будут вручать тем, кто лишился жилья.

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводка губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о паводковой ситуации на севере региона. На сегодняшний день затопленным остается 281 дом. После того как вода уходит из жилья, его начинают дезинфицировать. Эта процедура уже прошла на территории 191 домовладения в семи населенных пунктах, а также в 6 школах и детсадах.

– В затопленных районах постоянно работают заместители председателя областного правительства и министры, встречаются с населением, помогают жителям. В местах, где вода уже сошла и есть возможность подобраться к жилью, организовано его комиссионное обследование. Всего обследовано 138 домов, – сообщил Хоценко.

Людям, дома которых были утрачены из-за паводка, будут вручать жилищные сертификаты. Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили уже более 1040 пострадавших от паводка.