Женщина получила серьезные травмы и проходила долгую реабилитацию.

Женщина получила серьезные травмы и проходила долгую реабилитацию.

Омский суд рассмотрел гражданское дело в пользу 73-летней пенсионерки. В феврале прошлого года на территории между многоэтажками на улице Волгоградской женщина поскользнулась и упала. Она получила травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Пенсионерка два месяца проходила лечение и даже перенесла операцию. В результате травм она передвигалась на костылях или на кресле-коляске.

Омичка потребовала от УДХБ компенсацию морального вреда, однако в ведомстве уверяли, что участок, на котором упала женщина, был обработан противогололедными материалами, а упала она из-за неосторожности.

– Суд первой инстанции постановил взыскать с БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в пользу истицы 341 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и утраченного заработка. В остальной части иск оставлен без удовлетворения, – рассказали в прокуратуре.

Прокурор не согласился с решением суда и оспорил его. В результате Областной суд дополнительно взыскал с УДХБ почти 8 тыс. рублей, которые омичка потратила на аренду костылей и кресла-коляски.