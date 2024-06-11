Женщина-водитель не справилась с управлением и улетела в кювет, где машина перевернулась.

Женщина-водитель не справилась с управлением и улетела в кювет, где машина перевернулась.

Сегодня около 9 часов утра в Шербакульском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в районе 88-го километра дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка 47-летняя женщина, которая управляла автомобилем «Хендай-Солярис», не справилась с управлением. Машина съехала в кювет, где перевернулась. На фото, представленным ведомством, видно, что кювет был наполнен водой.

В результате ДТП сама водитель и ее 74-летний пассажир погибли.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.