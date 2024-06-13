Среднетоннажные автомобили прибудут в город в ближайшие выходные. Омичей ждет масса интересного.

Среднетоннажные автомобили прибудут в город в ближайшие выходные. Омичей ждет масса интересного.

В эту субботу, 15 июня, на площади у ТРК «Континент» состоится автопробег среднетоннажных автомобилей Dongfeng. Автопробег стартовал во Владивостоке, позади уже 6 городов, и скоро машины будут в Омске. Грузовики представят ООО «Дунфэн Трак Рус» и официальный дилер марки Dongfeng – компания «Омскдизель».

За два месяца среднетоннажные грузовики Dongfeng преодолеют 9000 километров. В пробеге принимают участие промтоварные фургоны, бортовые автомобили с КМУ, рефрижераторные фургоны, мусоровоз, вакуумный автомобиль и эвакуатор, а также автомобили от официальных партнеров – цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобусы Dongfeng, а также малотоннажный грузовик Junfeng.

Гостей праздника ждут интересная программа с ведущим, тест-драйвы автомобилей, общение с представителями дистрибьютора, море информации о моделях, а также розыгрыши сертификатов со скидкой 333 000 рублей на покупку шасси Dongfeng.

Официальным дилером среднетоннажной коммерческой техники Dongfeng в Омске является компания «Омскдизель». В ее автоцентре представлен полный модельный ряд среднетоннажных автомобилей, оригинальные запасные части, а также услуги по проведению гарантийного, сервисного и технического обслуживания автомобилей.

Автопробег среднетоннажных автомобилей Dongfeng в Омске состоится 15 июня на площади у ТРК «Континент». Начало праздника в 12:00. Подробности по тел. 8-923-673-55-22.

https://dongfeng-omsk.ru

ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ», ИНН 5501044093, Реклама