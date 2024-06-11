Омск-Информ
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·Общество

В вольер к животному посадили картонного жирафа.
В Большереченском зоопарке льву Зевсу сделали необычный подарок – в вольер к животному посадили картонного жирафа. Не долго думая, лев решил расправиться со своей добычей.
– Лев как всегда на высоте. Любой незнакомый предмет на территории вольера сразу подвергается тщательному изучению: в ход идут, конечно же, зрение, обоняние и невероятные зубы! Среда обогащения для нашего молодого львенка прошла на ура, – отметили в зоопарке.

Напомним, лев Зевс приехал в Большереченский зоопарк весной прошлого года с Дальнего Востока.
·Общество

В вольер к животному посадили картонного жирафа.
В Большереченском зоопарке льву Зевсу сделали необычный подарок – в вольер к животному посадили картонного жирафа. Не долго думая, лев решил расправиться со своей добычей.
– Лев как всегда на высоте. Любой незнакомый предмет на территории вольера сразу подвергается тщательному изучению: в ход идут, конечно же, зрение, обоняние и невероятные зубы! Среда обогащения для нашего молодого львенка прошла на ура, – отметили в зоопарке.

Напомним, лев Зевс приехал в Большереченский зоопарк весной прошлого года с Дальнего Востока.