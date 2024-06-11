Нехватка рабочих рук сильно ощущается в регионе. Но в некоторых сферах это ощущается особенно остро.

Нехватка рабочих рук сильно ощущается в регионе. Но в некоторых сферах это ощущается особенно остро.

По итогам мая на одну вакансию в Омской области приходится, в среднем 3,2 резюме, что говорит о нехватке рабочих рук в регионе, отметили в службе исследований hh.ru. Стоит отметить, что нижняя граница нормы для рынка труда – 4 резюме на вакансию.

В целом по России средние значения индекса в мае составили 3,3 резюме на вакансию.

Среди наиболее дефицитных специалистов в Омской области – представители сферы «Медицина, фармацевтика» (1,3 резюме на вакансию), а также «Розничная торговля» (1,7), «Автомобильный бизнес» (2,2), «Рабочий персонал» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,5), «Строительство, недвижимость» (2,6), «Производство, сервисное обслуживание» и «Сельское хозяйство» (по 2,7), Продажи, обслуживание клиентов» (2,9).

Для квалифицированных соискателей с этими специальностями ситуация благоприятна – они должны быстро найти работу.