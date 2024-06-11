Омск-Информ
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·Общество

Кроме тротуаров, в Советском округе обустроят межквартальные проезды.
Текущим летом в Советском округе обновят и построят 22 тротуара, 6 из которых находится в частном секторе. Кроме того, будет проведен ремонт 42 межквартальных проездов, 11 из которых располагаются около социально значимых объектов, еще 11 – в частном секторе.
– Перечень внутриквартальных и межквартальных проездов, тротуаров, подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям ежегодно формируется в окружной администрации по заявкам самих жителей, – отметил мэр Сергей Шелест.
Работы будут проводить сотрудники УДХБ. Ремонт начнется в ближайшее время.
·Общество

Кроме тротуаров, в Советском округе обустроят межквартальные проезды.
Текущим летом в Советском округе обновят и построят 22 тротуара, 6 из которых находится в частном секторе. Кроме того, будет проведен ремонт 42 межквартальных проездов, 11 из которых располагаются около социально значимых объектов, еще 11 – в частном секторе.
– Перечень внутриквартальных и межквартальных проездов, тротуаров, подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям ежегодно формируется в окружной администрации по заявкам самих жителей, – отметил мэр Сергей Шелест.
Работы будут проводить сотрудники УДХБ. Ремонт начнется в ближайшее время.