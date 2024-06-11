Омск-Информ
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·Общество

Мигранты организовали незаконную торговлю возле миграционного центра.
В Омске мигранты организовали незаконную торговлю прямо на улице недалеко от миграционного центра. Горожане начали жаловаться на подобную проблему. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
– В Омске, предположительно, приезжие мигранты организовали незаконную торговлю на тротуаре возле миграционного центра. На данный факт регулярно жалуются местные жители, – отметили в Следственном комитете.
Бастрыкин поручил и.о. главе Следственного комитета по Омской области Владиславу Бражникову организовать процессуальную проверку и представить доклад об ее итогах. 
·Общество

Мигранты организовали незаконную торговлю возле миграционного центра.
В Омске мигранты организовали незаконную торговлю прямо на улице недалеко от миграционного центра. Горожане начали жаловаться на подобную проблему. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
– В Омске, предположительно, приезжие мигранты организовали незаконную торговлю на тротуаре возле миграционного центра. На данный факт регулярно жалуются местные жители, – отметили в Следственном комитете.
Бастрыкин поручил и.о. главе Следственного комитета по Омской области Владиславу Бражникову организовать процессуальную проверку и представить доклад об ее итогах. 