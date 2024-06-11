Омск-Информ
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·Общество

Синоптики прогнозируют в регионе нечто невообразимое. Сегодня днем ожидается крупный град. Также возможен сильный ветер порывами свыше 25 м/с и многое другое.

С утра пораньше омичей «порадовали» очередным штормовым предупреждением. Похоже, непогода придет в регион уже в течение ближайших часов.

Как и вчера, сегодня синоптики прогнозирует местами по Омской области очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы, а в дневные часы – крупный град.

Именно такие формулировки привели в мэрии Омска. Жителей областного центра и региона предупреждают о возможных авариях и просят быть максимально осторожными.

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·Общество

Синоптики прогнозируют в регионе нечто невообразимое. Сегодня днем ожидается крупный град. Также возможен сильный ветер порывами свыше 25 м/с и многое другое.

С утра пораньше омичей «порадовали» очередным штормовым предупреждением. Похоже, непогода придет в регион уже в течение ближайших часов.

Как и вчера, сегодня синоптики прогнозирует местами по Омской области очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы, а в дневные часы – крупный град.

Именно такие формулировки привели в мэрии Омска. Жителей областного центра и региона предупреждают о возможных авариях и просят быть максимально осторожными.

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