Проснувшись утром, люди хотят чувствовать бодрость, а вместо этого начинают день с неприятных ощущений.

Проснувшись утром, люди хотят чувствовать бодрость, а вместо этого начинают день с неприятных ощущений.

Многие люди страдают головной болью после сна. Причины возникновения этого состояния разнообразны и могут включать самые разные факторы. Один из частых распространенных – неправильное положение тела непосредственно во время сна, заявила невролог Зиярат Исакова.

– Во время сна наши мышцы и позвоночник должны находиться в расслабленном состоянии. Однако неудобная подушка, матрас или неудачная поза могут привести к напряжению мышц шеи и спины, – цитирует врача издание «Газета.ру». – Это напряжение, в свою очередь, вызывает головную боль. Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи.

Вызвать головную боль могут слишком короткий или, напротив, слишком длительный сон. Еще один фактор – апноэ сна и другие дыхательные нарушения.

– Апноэ сна – это состояние, при котором дыхание человека прерывается на короткие периоды во время сна. Это вызывает снижение уровня кислорода в крови и приводит к частым пробуждениям, – говорит эксперт. – Недостаток кислорода и плохое качество сна в итоге становятся причинами утренней головной боли. Диагностировать апноэ сна можно с помощью специализированных исследований.

Нередко причиной головной боли становится обезвоживание, а также употребление алкоголя и кофеина перед сном.

– Головная боль после сна может иметь множество причин, от банального неудобства во время сна до серьезных медицинских состояний. Важно обратить внимание на сопутствующие симптомы и при необходимости обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения, – заключила невролог.

Улучшение условий сна, поддержание здорового режима и забота о психическом здоровье являются ключевыми шагами на пути к избавлению от этой неприятной проблемы.