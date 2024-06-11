В этот день начинают работу «Пляж на Кольцевой» и «РиоПляж». Отдыхать там можно дни напролет.

В этот день начинают работу «Пляж на Кольцевой» и «РиоПляж». Отдыхать там можно дни напролет.

Уже завтра, 12 июня, в Омске открывается пляжный сезон. Свою работу начинают популярные у жителей города места отдыха – «Пляж на Кольцевой» и «РиоПляж».

«Пляж на Кольцевой» – это детский и взрослый бассейны с температурой воды +28 °С/+30 °С, шезлонги, зонтики от солнца, пляжный фудкорт, детская игровая площадка, площадка для пляжного волейбола. Отдыхать здесь можно целый день, предусмотрены два тарифа:

взрослый – 1650 рублей;

детский (от 6 до 9 лет включительно) – 800 рублей.

Дети до 5 лет отдыхают на пляже бесплатно. Как и в прошлом сезоне, в этом действуют основные, специальные и социальные тарифы.

Пляж расположен по адресу: улица 2-я Кольцевая, 19/9. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00. Телефон 502-002.

Комплекс «РиоПляж» – это 4 бассейна с подогревом воды, шезлонгами, зонтами от солнца, зоной фудкорта, кабинками для переодевания, спортивными площадками. Здесь также действуют билеты на полный день:

взрослый – 1500 рублей;

детский (с 4 до 13 лет включительно) – 750 рублей.

Дети до 3 лет отдыхают бесплатно. Для посетителей пляжа действуют льготные тарифы для многодетных, людей с инвалидностью, пенсионеров и участников СВО; специальные тарифы – вечерний, а также «Мать и дитя».

«РиоПляж» находится рядом с «Акварио» на улице Завертяева, 5. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. Телефон 485-300.

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