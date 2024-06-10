На выходных работы прошли на изношенных участках улиц 22 Декабря, Богдана Хмельницкого и на подходах к путепроводу по Космическому проспекту.

На выходных работы прошли на изношенных участках улиц 22 Декабря, Богдана Хмельницкого и на подходах к путепроводу по Космическому проспекту.

В Омске сотрудники УДХБ продолжают ремонт дорог. Прошедшей ночью был отремонтирован участок проспекта Карла Маркса в Ленинском округе. В общей сложности рабочие отремонтировали горячим асфальтом более 2 тысяч квадратных метров дороги.

На выходных работы прошли на изношенных участках улиц 22 Декабря, Богдана Хмельницкого и на подходах к путепроводу по Космическому проспекту.

В общей сложности в этом году преобразилось более 145 тысяч кв. м дорог.