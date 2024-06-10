Представители органов власти и руководители предприятий Могилевской области проведут в регионе интенсивные переговоры.

Представители органов власти и руководители предприятий Могилевской области проведут в регионе интенсивные переговоры.

В Омской области начала работу делегация Могилевской области Республики Беларусь, прибывшая развивать двусторонние связи. С представителями органов власти и руководителями могилевских предприятий встретился губернатор Виталий Хоценко. Он поблагодарил гостей за внимание к региону.

– Президент России Владимир Владимирович Путин ориентирует на укрепление дружбы между нашими странами. Нас многое связывает с Могилевской областью и Республикой Беларусь. Мы взаимодействуем практически со всеми областями. Показываем хорошую динамику в товарообороте, уверен, он будет еще больше, – подчеркнул Хоценко, особо выделив партнерские связи в промышленной сфере.

У белорусской делегации будет насыщенная рабочая и культурная программа. В частности, предстоят переговоры с омскими компаниями, состоится круглый стол с застройщиками, строительными компаниями и предприятиями ЖКХ. Белорусским предприятиям также презентуют промышленные кластеры Омского региона.

Как отметил заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар, партнеры из Омской области заинтересованы в различных направлениях сотрудничества с белорусской стороной.

– Надеемся быть полезными. Нам очень важно попытаться встроиться в технологические цепочки, которые уже работают в вашем регионе, – сказал Руслан Страхар.

Беларусь является значимым внешнеторговым партнером Омской области, входит в пятерку основных иностранных партнеров региона. Сотрудничество ведется в АПК, промышленности, здравоохранении, образовании, молодежной политике и культуре.