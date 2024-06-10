С 2011 года на предприятие было трудоустроено почти 500 выпускников вузов и ссузов. Многие из них прошли практику на предприятии.

С 2011 года на предприятие было трудоустроено почти 500 выпускников вузов и ссузов. Многие из них прошли практику на предприятии.

Омский НПЗ организовал научно-техническую конференцию «Молодой ученый» для студентов омских вузов и колледжей, которые являются выпускниками и прошли практику на предприятии. Это мероприятие не только позволяет молодым ученым продемонстрировать свои знания и навыки, но и открывает перед ними широкие перспективы трудоустройства.

Студенты, работая на производственных комплексах, провели анализ возможностей по повышению эффективности процессов. Их усилия сосредоточены на различных аспектах, таких как повышение надежности и эффективности ремонтов нефтеперерабатывающего производства, а также модернизация основных производств нефтепереработки.

Секции конференции, в которых были представлены работы студентов, отражают широкий спектр тем и задач, с которыми сталкиваются специалисты в нефтеперерабатывающей отрасли. Благодаря оптимизации работы блока печей, модернизации компрессоров и другим техническим проектам, участники конференции внесли значительный вклад в развитие производства.

Эксперты Омского НПЗ, включая технологов, механиков и экологов, провели отбор лучших работ для публичной защиты. Предложенные студентами решения по увеличению технологической эффективности не только демонстрируют их профессионализм, но и являются первым шагом к успешной карьере на предприятии.

– Наши выпускники ценят сотрудничество с Омским НПЗ: это не только знакомство с реальными производственными процессами, но и возможность устроиться на крупнейшее предприятие отрасли, – говорит директор Университетского химико-механического колледжа Татьяна Соснова. – Научно-техническая конференция помогает студентам осмыслить итоги практики с научной точки зрения, применить полученные знания, проявить аналитические способности. Кроме того, это уникальная возможность для ребят пообщаться с руководителями производств, получить от них рекомендации.

Как напомнил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, предприятие с 2011 года проводит научно-технические конференции для школьников, студентов и молодых специалистов.

– Мы последовательно инвестируем в обучение и техническую специализацию молодежи Омска. За этот период на Омский НПЗ было трудоустроено почти 500 выпускников вузов и ссузов, – подчеркнул Белявский. – Считаю полезной для студентов возможность поработать над реальными инженерными проектами и получить обратную связь от экспертов предприятия. Важно, что многие участники конференции, а также других наших образовательных мероприятий впоследствии приходят работать на предприятие.

Конкурсное мероприятие входит в программу подготовки молодых кадров «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ», что подчеркивает важность интеграции образования, науки и практики для развития молодых специалистов в нефтяной отрасли. Победители конференции получат возможность работать на самых современных установках предприятия, что открывает перед ними перспективы для профессионального роста и развития.