Омск-Информ
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·Общество

Временные ограничения вызваны ремонтом трамвайных путей.
Трамвайные маршруты в Омске снова временно укоротят. Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная. 
Из-за проведения работ трамваи, двигающиеся по маршрутам № 1,4 и 7 в направлении Амурского поселка, будут доезжать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Ограничения продлятся в следующие даты: 
  • с 20:30 часов 10 июня до 05:30 часов 11 июня;
  • с 20:30 часов 13 июня до 05:30 часов 14 июня.
·Общество

Временные ограничения вызваны ремонтом трамвайных путей.
Трамвайные маршруты в Омске снова временно укоротят. Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная. 
Из-за проведения работ трамваи, двигающиеся по маршрутам № 1,4 и 7 в направлении Амурского поселка, будут доезжать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Ограничения продлятся в следующие даты: 
  • с 20:30 часов 10 июня до 05:30 часов 11 июня;
  • с 20:30 часов 13 июня до 05:30 часов 14 июня.