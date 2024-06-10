Благодаря изменениям в работе светофоров, работающих теперь по-другому в часы пик, время проезда через перекрестки значительно сократилось.

Благодаря изменениям в работе светофоров, работающих теперь по-другому в часы пик, время проезда через перекрестки значительно сократилось.

На Левобережье внесены изменения в работу двух светофоров, которые находятся рядом с СТЦ «Мега». По словам мэра Омска Сергея Шелеста, эти изменения обусловлены необходимостью улучшения пропускной способности улицы Волгоградской в часы пик.

– Теперь светофоры, расположенные на перекрестках улица Волгоградская – бульвар Архитекторов и улица Волгоградская – выезд от СТЦ «МЕГА», работают в трех программах при пропуске автотранспорта: в дневное-ночное время – с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00; утром – с 06:00 до 09:00; вечером – с 17:00 по 20:00, – сообщил градоначальник.

Специалисты департамента транспорта провели мониторинг дорожной ситуации после перенастройки светофоров. Он показал сокращение времени проезда через эти перекрестки с 12 минут для легкового и 20 минут для общественного транспорта до 6 и 12 минут соответственно.