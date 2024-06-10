Мошенники использовали уязвимость приложения для заказа такси. Они получали премии за поездки, которые на самом деле не совершали.

Мошенники использовали уязвимость приложения для заказа такси. Они получали премии за поездки, которые на самом деле не совершали.

Омские и красноярские полицейские задержали четырех мошенников, которые с ноября 2022 года успели украсть более 5 млн рублей у сервиса по заказу такси.

Трое омичей и один житель Красноярского края использовали уязвимости приложения для заказа такси. Их схема работала безотказно.

– Злоумышленники по изготовленным в графическом редакторе фотографиям подложных удостоверений регистрировались в программе сервиса в качестве водителей, – рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Затем с использованием одноразовых сим-карт создавали аккаунты клиентов, от имени которых заказывали поездки. С помощью подмены координат местоположения они фиксировались как исполненные. После определенного количества успешных рейсов на банковскую карту водителя перечислялись премиальные. Когда система блокировала виртуальных таксистов – аферисты оформляли новые учетные записи и продолжали незаконные действия.

Задержали мошенников одновременно в двух регионах. Заведено уголовное дело за мошенничество с использованием сети Интернет. У преступников изъяли смартфоны, компьютерную технику, банковские и сим-карты, деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Двух подельников заключили под стражу, один находится под домашним арестом и еще один – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.