Мошенники использовали уязвимость приложения для заказа такси. Они получали премии за поездки, которые на самом деле не совершали.
Омские и красноярские полицейские задержали четырех мошенников, которые с ноября 2022 года успели украсть более 5 млн рублей у сервиса по заказу такси.
Трое омичей и один житель Красноярского края использовали уязвимости приложения для заказа такси. Их схема работала безотказно.
– Злоумышленники по изготовленным в графическом редакторе фотографиям подложных удостоверений регистрировались в программе сервиса в качестве водителей, – рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Затем с использованием одноразовых сим-карт создавали аккаунты клиентов, от имени которых заказывали поездки. С помощью подмены координат местоположения они фиксировались как исполненные. После определенного количества успешных рейсов на банковскую карту водителя перечислялись премиальные. Когда система блокировала виртуальных таксистов – аферисты оформляли новые учетные записи и продолжали незаконные действия.
Задержали мошенников одновременно в двух регионах. Заведено уголовное дело за мошенничество с использованием сети Интернет. У преступников изъяли смартфоны, компьютерную технику, банковские и сим-карты, деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Двух подельников заключили под стражу, один находится под домашним арестом и еще один – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.