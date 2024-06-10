Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни.

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни.

В ближайшие дни в Омской области продолжатся дожди, местами пройдут грозы и даже град. Днем 10 и 11 июня прогнозируется усиление ветра, порывы которого достигнут 20 м/с.

Сегодня в регионе температура будет держаться на отметке +23…+28 °, на севере области будет прохладнее – до +18 °. Завтра днем ожидается похолодание – столбик термометра будет показывать +16…+21 °, ночью +11…+16 °.

13 и 14 июня прогнозируется жара. Днем воздух прогреется до +25…+30 °, 14 июня местами до +34 °. Однако в этот же день ожидаются и дожди. Ночью температура будет держаться на отметке +12…+17 °.