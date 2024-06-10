Еще 25 мая Юлия Чистякова вышла из дома на улице Краснознаменной и пропала. Ее ищут полицейские и волонтеры.

Еще 25 мая Юлия Чистякова вышла из дома на улице Краснознаменной и пропала. Ее ищут полицейские и волонтеры.

Сегодня стало известно о том, что в Омске больше двух недель не могут найти 46-летнюю Юлию Чистякову. Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», еще 25 мая женщина вышла из дома на улице Краснознаменной, 26/3, и пропала. С тех пор о ней ничего не известно.

Приметы Юлии: рост 158 см, глаза карие, волосы светлые. Особыми ее приметами является шрам под правой бровью и шрам от аппендицита.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Чистяковой, просят позвонить в полицию по телефону 02 (102) или в «ДоброСпас-Омск» по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.