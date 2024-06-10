Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Регион получит субсидию федерального Минспорта РФ.
Омская область оказалась победителем отбора на субсидию Минспорта РФ в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». В результате регион получит 733 млн рублей на строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса.
– Объект будет включать в себя несколько спортивных площадок для различных видов спорта, в том числе здесь разместятся два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы, – рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Заниматься в новом комплексе смогут как воспитанники спортшкол, так и обычные горожане. Строительство объекта пройдет в 2025–2027 годах.
1701
·Спорт

Регион получит субсидию федерального Минспорта РФ.
Омская область оказалась победителем отбора на субсидию Минспорта РФ в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». В результате регион получит 733 млн рублей на строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса.
– Объект будет включать в себя несколько спортивных площадок для различных видов спорта, в том числе здесь разместятся два катка с искусственным льдом, бассейн и игровые залы, – рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Заниматься в новом комплексе смогут как воспитанники спортшкол, так и обычные горожане. Строительство объекта пройдет в 2025–2027 годах.
1701