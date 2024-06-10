Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла ранним утром в Ленинском округе.
Сегодня ранним утром в Ленинском округе произошло ДТП. По информации ГИБДД, 69-летний мужчина за рулем «джили» возле здания № 30 на улице Луговой не справился с управлением и съехал в кювет.
Автолюбитель скончался на месте еще до приезда медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.
1796
·Происшествия

Авария произошла ранним утром в Ленинском округе.
Сегодня ранним утром в Ленинском округе произошло ДТП. По информации ГИБДД, 69-летний мужчина за рулем «джили» возле здания № 30 на улице Луговой не справился с управлением и съехал в кювет.
Автолюбитель скончался на месте еще до приезда медиков. Обстоятельства аварии устанавливаются.
1796