За неделю на пожарах в Омской области никто не погиб. Но трагедии произойти могли.

За неделю на пожарах в Омской области никто не погиб. Но трагедии произойти могли.

В региональном Управлении МЧС России подвели пожарные итоги прошедшей недели.

С 3 по 9 июня в Омской области ликвидировано 73 пожара. Из этого числа 23 раза пожарные тушили траву и мусор. К счастью, за неделю в огне никто не погиб, но сотрудники МЧС спасли четверых человек.

Также стоит отметить большое количество ложных вызовов. Таковых за неделю набралось 44. Еще 188 раз в различных учреждениях ошибочно срабатывала сигнализация.

Омичам напомнили о том, что в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено.