Омск-Информ
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·Общество

Временные отключения пройдут с 10 по 16 июня.
В Омской области ожидаются временные отключения телевещания. Согласно информации сайта Цифрового эфирного телевидения, перебои с телевидением ожидаются с 10 по 16 июня.
10 июня с 11:00 до 12:00 телевещания не будет в селе Крестики Оконешниковского района, в этот же день с 11:00 до 13:00 часов проблемы с телевидением ожидаются в райцентре Павлоградка.
13 июня с 12:00 до 14:00 телевидение отключат в селе Новотроицк Нижнеомского района. В Калачинске нельзя будет посмотреть телевизор 14 июня с 12:00 до 13:00.
·Общество

Временные отключения пройдут с 10 по 16 июня.
В Омской области ожидаются временные отключения телевещания. Согласно информации сайта Цифрового эфирного телевидения, перебои с телевидением ожидаются с 10 по 16 июня.
10 июня с 11:00 до 12:00 телевещания не будет в селе Крестики Оконешниковского района, в этот же день с 11:00 до 13:00 часов проблемы с телевидением ожидаются в райцентре Павлоградка.
13 июня с 12:00 до 14:00 телевидение отключат в селе Новотроицк Нижнеомского района. В Калачинске нельзя будет посмотреть телевизор 14 июня с 12:00 до 13:00.