По итогам мая средняя зарплата по региону составила 52,9 тыс. рублей, тогда как зарплатные ожидания омичей остаются на уровне 50 тыс. рублей.

По итогам мая средняя зарплата по региону составила 52,9 тыс. рублей, тогда как зарплатные ожидания омичей остаются на уровне 50 тыс. рублей.

Служба исследований hh.ru подсчитала уровень зарплат в Омской области за май. В среднем она составила 52,9 тыс. рублей и даже выросла на 33 % по сравнению с маем прошлого года. Впрочем, от соседних регионов мы пока отстаем: в Новосибирской области работодатели готовы платить в среднем 61,4 тыс. рублей, а в Красноярском крае и Иркутской области – по 66,6 тыс. рублей.

При этом отмеченный уровень среднего заработка в Омской области превышает зарплатные ожидания омичей – они находятся на уровне 50 тыс. рублей.

– В Омской области самые высокие зарплаты сейчас предлагают специалистам из сфер «Добыча сырья» (149 тыс. рублей в среднем), «Сельское хозяйство» (148 тыс. рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (117,3 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость» (103,7 тыс. рублей) и «Автомобильный бизнес» (90,8 тыс. рублей), – отмечают в hh.ru.

Претендовать на высокий заработок в регионе могут работники сфер сельского хозяйства, инвестиций, а также менеджеры среднего и высшего звена – по 100 тыс. рублей. По 90 тысяч в месяц могут получать добытчики сырья и строители, по 80 – люди, занятые в производстве и сервисе, по 70 – рабочие.