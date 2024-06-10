По итогам мая средняя зарплата по региону составила 52,9 тыс. рублей, тогда как зарплатные ожидания омичей остаются на уровне 50 тыс. рублей.
Служба исследований hh.ru подсчитала уровень зарплат в Омской области за май. В среднем она составила 52,9 тыс. рублей и даже выросла на 33 % по сравнению с маем прошлого года. Впрочем, от соседних регионов мы пока отстаем: в Новосибирской области работодатели готовы платить в среднем 61,4 тыс. рублей, а в Красноярском крае и Иркутской области – по 66,6 тыс. рублей.
При этом отмеченный уровень среднего заработка в Омской области превышает зарплатные ожидания омичей – они находятся на уровне 50 тыс. рублей.
– В Омской области самые высокие зарплаты сейчас предлагают специалистам из сфер «Добыча сырья» (149 тыс. рублей в среднем), «Сельское хозяйство» (148 тыс. рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (117,3 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость» (103,7 тыс. рублей) и «Автомобильный бизнес» (90,8 тыс. рублей), – отмечают в hh.ru.
Претендовать на высокий заработок в регионе могут работники сфер сельского хозяйства, инвестиций, а также менеджеры среднего и высшего звена – по 100 тыс. рублей. По 90 тысяч в месяц могут получать добытчики сырья и строители, по 80 – люди, занятые в производстве и сервисе, по 70 – рабочие.