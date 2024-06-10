Омск-Информ
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·Общество

Но, несмотря на комфортную температуру воздуха, будут идти дожди.

На сегодня в Омске прогнозируют комфортную температуру воздуха – днем воздух прогреется до +23. Но, несмотря на это, возможность выпадения осадков остается высокой и близка к стопроцентной.

– Днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град, – сообщает телеграм-канала MeteoOmsk.

Местами сильные дожди прогнозируются сегодня и по области. Возможен и град. В отдельных районах при этом будет до +28.

·Общество

Но, несмотря на комфортную температуру воздуха, будут идти дожди.

На сегодня в Омске прогнозируют комфортную температуру воздуха – днем воздух прогреется до +23. Но, несмотря на это, возможность выпадения осадков остается высокой и близка к стопроцентной.

– Днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град, – сообщает телеграм-канала MeteoOmsk.

Местами сильные дожди прогнозируются сегодня и по области. Возможен и град. В отдельных районах при этом будет до +28.