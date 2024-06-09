Омск-Информ
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·Общество

Непогода может прийти в регион уже завтра.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 10-11 июня в Омской области ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град, туман, а в отдельных районах порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

В омской мэрии напомнили, что в связи непогодой возможны локальные ЧП. Омичей просят быть осторожнее, а в случае чрезвычайной ситуации нужно позвонить в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.

·Общество

Непогода может прийти в регион уже завтра.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 10-11 июня в Омской области ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град, туман, а в отдельных районах порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

В омской мэрии напомнили, что в связи непогодой возможны локальные ЧП. Омичей просят быть осторожнее, а в случае чрезвычайной ситуации нужно позвонить в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.