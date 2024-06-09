Омск-Информ
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·Спорт

Алена Агишева стала чемпионкой OPEN FC в легчайшем весе. Спортсменка пока не проиграла ни одного боя.

Накануне в Тюмени прошел турнир по ММА, который совместно проводили лиги OPEN FC и TYUMEN PRO MMA.

В со-главном бою турнира 21-летняя представительница школы «Шторм» Александра Шлеменко Алена Агишева встретилась с опытной Заирой Дышековой из Черкесска. Представляющая Тюмень Агишева до этого одержала три досрочные победы, не потерпев ни одного поражения.

Соперницы оспаривали вакантный титул чемпионки OPEN FC в легчайшем весе. Поединок получился скоротечным. Алена сразу же перевела бой в партер и на исходе третьей минуты победила удушающим приемом.

Молодая спортсменка забрала чемпионский пояс и продлила свою беспроигрышную серию.

·Спорт

Алена Агишева стала чемпионкой OPEN FC в легчайшем весе. Спортсменка пока не проиграла ни одного боя.

Накануне в Тюмени прошел турнир по ММА, который совместно проводили лиги OPEN FC и TYUMEN PRO MMA.

В со-главном бою турнира 21-летняя представительница школы «Шторм» Александра Шлеменко Алена Агишева встретилась с опытной Заирой Дышековой из Черкесска. Представляющая Тюмень Агишева до этого одержала три досрочные победы, не потерпев ни одного поражения.

Соперницы оспаривали вакантный титул чемпионки OPEN FC в легчайшем весе. Поединок получился скоротечным. Алена сразу же перевела бой в партер и на исходе третьей минуты победила удушающим приемом.

Молодая спортсменка забрала чемпионский пояс и продлила свою беспроигрышную серию.