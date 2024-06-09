Женщине позвонил незнакомец, запудрил мозги и обманом украл у нее деньги.

Женщине позвонил незнакомец, запудрил мозги и обманом украл у нее деньги.

За минувшие сутки полицейские Омской области зарегистрировали 14 фактов дистанционных хищений денег.

Так, 58-летняя жительница Кировского округа лишилась 90 тыс. рублей после того, как ответила на звонок с незнакомого номера. Мужчина, назвавшийся оператором сотовой связи, сообщил, что истекает договор оказания услуг. Собеседник предложил продлить договор. Женщина согласилась и назвала код, пришедший в смс-сообщении.

Мошенник получил доступ в личный кабинет омички в онлайн-банке и забрал оттуда деньги.

Полицейские пытаются найти мошенника и в очередной раз напоминают омичам о том, что нужно быть бдительными.