Паводок постепенно отходит. В жилье появились люди, животные и даже скот.

Паводок постепенно отходит. В жилье появились люди, животные и даже скот.

Паводок уходит из Усть-Ишимского района Омской области. По состоянию на утро 8 июня 2024 года, уровень воды в реке Иртыш в районе села Усть-Ишим составил 863 см (–4 см за сутки), а уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово – 1276 см (–11 см за сутки).

Пик весеннего паводка пришелся 18 мая 2024 года, тогда Иртыш поднялся до отметки 946 см в Усть-Ишиме и 1563 см в Орехово. И существовала угроза затопления почти всего села.

Жители затопленных деревень начали возвращаться в свои дома. В Ашеванах теперь снова пасется скот, запасы кормов для животных имеются. Здесь также продолжает работу комиссия по оценке материального ущерба.

А в селе Тюрметяки хозяина одного из затопленных домов ждал сюрприз. Он вынужден был покинуть жилье с тремя собаками почти на месяц. Он уже не рассчитывал увидеть любимцев, однако вопреки страшным прогнозам, они выжили. Более того, одна из собак принесла потомство. И теперь сельчанин думает, как пристроит подросших щенков в хорошие руки.