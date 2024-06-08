По данным инсайдеров «Омск-информа», энергичный зампред поработает еще какое-то время.

По данным инсайдеров «Омск-информа», энергичный зампред поработает еще какое-то время.

Появилась информация о сроках завершения работы в омском правительстве зампреда Олега Зарембы. Чиновник, курирующий министерство внутренней политики, а также региональное Минспорта, проработает до конца июня. Ранее появился инсайд, не нашедший официального подтверждения, что соратник прежнего губернатора Александра Буркова оставит пост в начале этого месяца.

Инсайдер «Омск-информа», знакомый с ситуацией, прогнозирует, что зампред проработает еще три недели.

– Заремба должен был уйти в начале июня. Теперь ставки делаются на конец месяца, – пояснил собеседник редакции.

По сведениям источника, причина переноса «даты Х» состоит в том, что предполагаемого сменщика Зарембы, Егора Горбатенко, еще согласовывают в администрации президента.

– Пока Горбатенко не согласован, Зарембу не отпускают. Но он очень хочет уйти. На фоне последних новостей ему хочется уйти с особой силой, – заключил инсайдер.

Пост заместителя председателя правительства Омской области Олег Заремба занимает с 17 января 2021 года. Считался самым влиятельным представителем команды бывшего губернатора Александра Буркова. Последний был отправлен в отставку в марте прошлого года.