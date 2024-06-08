Губернатор Омской области рассказал, что бизнес из стран Дальнего Зарубежья все чаще проявляют интерес к региону.

Губернатор Омской области рассказал, что бизнес из стран Дальнего Зарубежья все чаще проявляют интерес к региону.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью каналу «Россия 24», рассуждая о структуре инвестиций, отметил любопытную тенденцию. По его словам, регионом все чаще интересуются крупные компании из восточных и африканских стран.

– У нас преимущественно инвесторы из промышленности. В этот раз мы большой акцент сделали на сельском хозяйстве. Так, в рамках ПМЭФ-2024 заключены два контракта на строительство двух тепличных хозяйств на общую сумму 30 млрд рублей, – заявил Хоценко в эфире федерального телеканала. – Мы сегодня идем в туризм, хотя Омская область не самый туристический регион. Строим гостиничные комплексы и в городе, и в области. По большей части наши инвесторы из России. Но есть интересные проекты с Беларусью, Казахстаном. Но в последнее время мы развиваем контакты также с Индией и с Китаем. Есть ряд проектов с африканскими странами и странами Ближнего Востока по поставке сырья.

Отметим, что ранее сообщалось от 480 млрд инвестиций, привлеченных в Омскую область на Петербургом международном экономическом форуме.