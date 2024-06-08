Движение транспорта будут ограничивать на разных участках дороги на улицах Иркутской и Куйбышева, с 10 июня по 15 октября.

Движение транспорта будут ограничивать на разных участках дороги на улицах Иркутской и Куйбышева, с 10 июня по 15 октября.

Омские власти объявили о прекращении движения транспорта по улицам Куйбышева и Иркутской. Участки дорог почти в центре города перекопают для ремонта тепловых сетей.

В частности, закроют для движения с 20:00 часов 21 июня до 6:00 часов 24 июня по улице Куйбышева, от строения 26/1 до жилого дома 27/1.

Кроме того, перестанут пускать транспорт с полуночи 10 июня до полуночи 15 октября по улице Иркутской, на участке дороги от жилого дома 27/1 по улице Куйбышева до жилого дома 3 по улице Иркутской. А с полуночи 10 июня до полуночи 15 октября по улице Иркутской запретят ездить на участке дороги от улицы 4-я Линия до жилого дома 70/1 по улице Иркутской.

О новых схемах проезда автомобилистов предупредят с помощью дорожных знаков.