С 10 по 13 июня временно ограничат движение транспорта по центральным улицам из-за проведения Дня России.

С 10 по 13 июня временно ограничат движение транспорта по центральным улицам из-за проведения Дня России.

В мэрии Омска сообщили о прекращении движения транспорта с 10 по 13 июня из-за праздничных мероприятий в честь Дня России.

Так, с 19:00 часов 10 июня до 12:00 11 июня по улице Герцена предполагается перекрыть дороги по двум полосам правой стороны движения на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина.

С 12:00 часов 11 июня до 5:00 13 июня запретят проезд по улице Ленина, на участке от улицы Тарской до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева. Перекроют улицу Герцена, на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая Площадь Победы.

С 11:30 до 13:00 12 июня ограничат движение по улице Ленина: на участке от улицы Партизанской до улицы Лермонтова. Планируется перекрыть Юбилейный мост и улицу Партизанскую, на участке от улицы Таубе до улицы Ленина. Будут закрыты для транспорта улица Спартаковская, улица Тарская, на участке от улицы Красина до улицы Ленина. В этот промежуток станет недоступной для автомобилистов улица Петра Некрасова, на участке от улицы Тарской до улицы Партизанской. Закроют для проезда улицу Щербанева, на участке от улицы Ленина до улицы Бударина. Перекроют участок автодороги на площади Ленина от улицы Лермонтова до Юбилейного моста. А также улицу Думскую, на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина.

Вдобавок введен запрет на парковку всех видов транспорта в местах проведения мероприятий. Предлагаются возможные маршруты объезда по улицам Тарской, Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса.