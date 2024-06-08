В УФСБ собрали доказательную базу на сотрудника одного из городских отделений полиции, склонившего подозреваемого в угоне к финансовой мзде.

В УФСБ собрали доказательную базу на сотрудника одного из городских отделений полиции, склонившего подозреваемого в угоне к финансовой мзде.

Сотрудники регионального УФСБ задержали старшего оперуполномоченного омского отдела полиции № 8. По данным ведомства, полицейский в ходе проверки по факту угона склонил главного подозреваемого к даче взятки в 200 тыс. рублей для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В результате совместной работы силовиков оперуполномоченный задержан при передаче ему денег. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Постановлением Первомайского районного суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ведутся следственные действия.