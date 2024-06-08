Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получил 1041 житель самого пострадавшего от воды Усть-Ишимского района.

Единовременные выплаты в 10 тыс. рублей получил 1041 житель самого пострадавшего от воды Усть-Ишимского района.

Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал количество жителей региона, пострадавших от паводка

– В целом у нас оказался затоплен 641 дом – это более 1300 пострадавших. Мы продолжаем работу по подсчету ущерба, пока окончательной цифры нет, – заявил Хоценко ТАСС.

Жителям, которые лишились имущества, предложат в том числе и жилищные сертификаты.

– Но будем стремиться, конечно, удерживать людей в тех населенных пунктах, где они проживали: либо строить там, либо приобретать жилье, – подчеркнул глава региона.

Всем пострадавшим предоставляется единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Также в зависимости от понесенного ущерба им будет выделено по 50 или 100 тыс. рублей.

Жителям Усть-Ишима, пострадавшим от паводка больше остальных, выплачено по 10 тыс. рублей. Таковых набралось 1041 человек.