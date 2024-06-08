Также появилось расписание автобуса, который курсирует внутри района.

Также появилось расписание автобуса, который курсирует внутри района.

В соцсетях появилось сообщение о возобновление с 7 июня автобусных маршрутов из Омска до Усть-Ишима и в обратном направлении.

С воскресенья, 9 июня, можно приобрести билеты на эти рейсы за 1371 рубль. Так, автобус из Усть-Ишима отправляется в 7:30 и прибывает в Омск в 19:15. Еще один рейс из Усть-Ишима в 19 часов прибывает на омский автовокзал к 6:10.

При этом отмечается, что в Ильчебаге будет производиться пересадка на автобус ПАЗ для доставки в Усть-Ишим. К пересадке допустят пассажиров с билетами с основного автобуса.

Помимо этого, появилось расписание автобусного маршрута № 105, который курсирует внутри района.

Масштабный паводок в Усть-Ишимском районе в мае этого года нанес серьезный ущерб жителям. Понадобилась срочная эвакуация. Объявлена ЧС федерального масштаба.