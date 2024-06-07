Омск-Информ
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·Общество

На границе заметили, что пшеница имеет недействительный фитосанитарный сертификат, поэтому вывоз пришлось запретить.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области задержали индивидуального предпринимателя из Павлоградского района, который ехал в Казахстан. В его грузовике нашли пшеницу, а это подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском.

– Семена пшеницы весом 15 тонн в затаренном виде вывозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. При визуальном осмотре перевозимой партии груза выявлено несоответствие груза по количеству мест: фактическое количество мест значительно превышало количество мест, указанное в фитосанитарном сертификате, – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Перевозку продукции запретили, а на предпринимателя завели административное дело.

·Общество

На границе заметили, что пшеница имеет недействительный фитосанитарный сертификат, поэтому вывоз пришлось запретить.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области задержали индивидуального предпринимателя из Павлоградского района, который ехал в Казахстан. В его грузовике нашли пшеницу, а это подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском.

– Семена пшеницы весом 15 тонн в затаренном виде вывозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата. При визуальном осмотре перевозимой партии груза выявлено несоответствие груза по количеству мест: фактическое количество мест значительно превышало количество мест, указанное в фитосанитарном сертификате, – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Перевозку продукции запретили, а на предпринимателя завели административное дело.