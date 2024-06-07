Пожар загнал маленьких детей на балкон. На их крики под окна прибежали соседи и растянули палатку.

Пожар загнал маленьких детей на балкон. На их крики под окна прибежали соседи и растянули палатку.

Сегодня в ГУ МЧС России наградили жителей микрорайона Входного, которые спасли двух маленьких детей.

ЧП произошло 17 мая. В квартире второго этажа произошло короткое замыкание. Закоротило светильник, его оплавленные части капали на диван, по которому и распространился огонь.

Пожар вынудил двух мальчиков, 2 и 6 лет, пойти на балкон, закрыться там и начать звать на помощь. Родителей в квартире не было.

На крики о помощи среагировали соседи и их дети. В это время за закрытой дверью разгоралось пламя.

– Очевидцы пожара – супруги Валентина и Федор Кузьмины, Марина Кушнова с дочерью Соней и Анастасия Храменок, увидев на балконе второго этажа детей, не растерялись и приняли своевременные решительные действия по спасению детей, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. – Валентина Петровна за минуты из дома принесла брезентовую палатку, и под окном квартиры совместно с другими растянули ее. Федор Николаевич, как единственный мужчина, руководил спасением, постоянно повторяя: «Главное, поднимите выше и хорошо растяните».

В это время женщины уговаривали старшего мальчика сбросить младшего брата. Шестилетний ребенок с трудом поднял брата и сбросил вниз на растянутую палатку, а потом спрыгнул сам. Оба мальчика не пострадали. А через несколько секунд после их спасения на балкон из квартиры повалил едкий дым.

К этому моменту приехали пожарные, которых вызвала Марина Кушнова. С верхних этажей спасли двух человек. По лестницам самостоятельно спустились 10 человек.

А стены квартиры, ставшей очагом пожара, были полностью закопчены.

За решительные и своевременные действия главный государственный инспектор Омской области по пожарному надзору Максим Новиков вручил спасителям детей благодарственные письма Главного управления МЧС России по Омской области и пожарные извещатели.