Смазочные материалы для промышленного, энергетического и аграрного сектора и производятся на предприятиях «Газпром нефти».

Смазочные материалы для промышленного, энергетического и аграрного сектора и производятся на предприятиях «Газпром нефти».

«Газпром нефть» и правительство Иркутской области достигли соглашения о сотрудничестве по поставкам в регион современных российских моторных и индустриальных масел. Документ о партнерстве подписали на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Стороны договорились о том, что предприятиям Иркутской области будет представлен широкий ассортимент продукции, который включает свыше 1 тыс. наименований автомобильных и специализированных масел. Основу поставок составят смазочные материалы для машиностроения и металлургической отрасли, добывающей промышленности и энергетики, сельскохозяйственного сектора и транспортно-логистического комплекса.

Оператором заключенного в Санкт-Петербурге соглашения выступит «Газпромнефть – смазочные материалы». С 2021 года компания выпускает эффективные турбинные и трансформаторные масла для оборудования гидроэлектростанций и энергетических установок, а также гидравлические смазочные материалы для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования.

– Иркутская область – один из крупнейших российских регионов с уникальным географическим положением. В экономике региона представлено большое число предприятий промышленности, энергетики, транспорта, которые формируют высокий спрос на качественные масла, а также сопутствующие сервисы и технологии. Мы рады, что Иркутская область присоединяется к большому числу российских регионов, с которыми наша компания сотрудничает в этой сфере. Мы готовы поставлять иркутским предприятиям широкий перечень смазочных материалов, под запросы заказчиков разрабатывать уникальные рецептуры масел для отдельных образцов оборудования, а также предлагать комплексные технические решения, – прокомментировал соглашение Александр Дюков.

В свою очередь иркутский губернатор подчеркнул, что экономика региона сегодня как никогда нуждается в эффективных отечественных решениях и смазочных материалах.

– Иркутская область обладает высокоразвитой добывающей промышленностью, которая формирует около трети валового регионального продукта. В регионе добывают нефть, газ, уголь, железные руды, редкие металлы и другие ценные ресурсы. В последние годы новый импульс получила обрабатывающая промышленность, включая деревообработку, фармацевтику, нефтехимию, тяжелое машиностроение, цветную металлургию. Все эти важнейшие отрасли экономики нуждаются в эффективных отечественных решениях и смазочных материалах. Уверен, что совместно с нашими партнерами мы повысим уровень технологического суверенитета, – сказал Игорь Кобзев.

Оператором заключенного в Санкт-Петербурге соглашения выступит «Газпромнефть – смазочные материалы». С 2021 года компания выпускает эффективные турбинные и трансформаторные масла для оборудования гидроэлектростанций и энергетических установок, а также гидравлические смазочные материалы для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования.

На промышленных предприятиях Иркутской области протестируют технологическое решение предиктивной аналитики G-Lab. Созданная на основе технологии искусственного интеллекта система анализирует состав работающего в оборудовании масла, прогнозирует состояние техники и необходимость проведения сервисного обслуживания. Благодаря такому подходу повышается эффективность и надежность эксплуатации сложного промышленного оборудования.