Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Стоимость контракта составляет более 11 млн рублей.
Региональный Минстрой выбрал подрядчика, который займется созданием проекта здания для судебных участков мировых судей. Оно будет расположено на Левобережье Омска напротив ТЦ «Мега». В торгах приняли участие три организации, победителем оказалось ООО «Энпик проект» из Хабаровска. 
Компания снизила начальную цену контракта на 1,55 млн рублей. Работы она будет выполнять за 11,1 млн рублей. Контракт с компанией был заключен сегодня, 7 июня.
Проект необходимо разработать до конца апреля следующего года. 
·Экономика/Бизнес

Стоимость контракта составляет более 11 млн рублей.
Региональный Минстрой выбрал подрядчика, который займется созданием проекта здания для судебных участков мировых судей. Оно будет расположено на Левобережье Омска напротив ТЦ «Мега». В торгах приняли участие три организации, победителем оказалось ООО «Энпик проект» из Хабаровска. 
Компания снизила начальную цену контракта на 1,55 млн рублей. Работы она будет выполнять за 11,1 млн рублей. Контракт с компанией был заключен сегодня, 7 июня.
Проект необходимо разработать до конца апреля следующего года. 