Основная тематика мероприятия в этом году — 70-летие с начала освоения целины в России. На конференции присутствовало более 200 ученых.

Основная тематика мероприятия в этом году — 70-летие с начала освоения целины в России. На конференции присутствовало более 200 ученых.

В этом году в Омском государственном аграрном университете им. П.А. Столыпина состоялась XIII Международная научно-практическая конференция «Сибирская деревня». Более 200 ученых из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и 7 регионов России обсуждали феномин сибирской деревни. Основная тема в этом году — 70-летия освоения целины в России и в Сибири в частности. Конференция проходила как в очном формате, так и при помощи видеоконференцсвязи.

Секции, по которым работала конференция, разумеется, касались не только истории освоения целины, но также затрагивали вполне себе и современные и актуальные проблемы, такие как «Цифровые технологии управления земельными ресурсами сельского хозяйства России» или «Приоритетные направления развития мировой ветеринарной медицины для сохранения здоровья продуктивных животных».

На пленарном заседании Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Лариса Машинская в приветственном слове подчеркнула, что Сибирь в 1956 году дала в два раза товарного зерна, чем Украина, которая считалась житницей страны. В регионе было освоено 1,4 млн гектаров земли, площадь пашни увеличилась на треть. Наибольшие площади освоенных земель были в Русско-Полянском, Нововаршавском районах.

Оксана Шумакова, ректор Омского ГАУ, отметила, что ученые и сотрудники ОмСХИ им.Кирова еще с 1954 года принимали активное участие в освоении целинных земель, а также в научном сопровождении — за что впоследствии были награждены медалями.

Далее участники конференции выступали с докладами по разным тематикам: «История освоения целинных земель и современные проблемы земледелия Сибири», «Омская целина как фундамент современного состояния сельского хозяйства», «Экономические эффекты применения дронов в АПК», «Обеспечение продовольственной безопасности: возможности и проблемы» и другие.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась по секциям.