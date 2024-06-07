В городе построят завод, где будут производить кондиционеры и системы вентиляции. На это потратят 2 млрд рублей.

В городе построят завод, где будут производить кондиционеры и системы вентиляции. На это потратят 2 млрд рублей.

В Омске планируют построить завод по производству систем вентиляции и центрального кондиционирования. Предприятие разместят на территории особой экономической зоны «Авангард». Событие анонсировал губернатор Виталий Хоценко.

Инвестором проекта станет холдинг «Русклимат». Объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей. Завод будет выпускать более 1200 установок вентиляционного оборудования в год. Кроме того, на предприятии создадут 200 рабочих мест с достойной зарплатой.