Аферисты снова начали писать омичам от имени мэра Сергея Шелеста. Градоначальник уже отреагировал на проблему.

Аферисты снова начали писать омичам от имени мэра Сергея Шелеста. Градоначальник уже отреагировал на проблему.

Омский градоначальник Сергей Шелест обратился к сотрудникам мэрии, администрации округов, депутатам и работникам Омского горсовета с предупреждением о возможности столкнуться с фейковым аккаунтом, созданным от его имени.

– Сегодня мошенники вновь направляют сообщения и звонят от моего имени, распространяя недостоверную информацию и пытаясь выманивать деньги. Говорят о проведении следственных и оперативно-разыскных мероприятий, предлагают перевести средства на безопасные счета. Повторение – мать учения: не ведитесь, не спонсируйте преступников. Все вы люди умные и здравомыслящие, надеюсь, никто впросак не попадет, – отметил Шелест.

Отметим, что это уже не первый раз, когда жулики пытаются обмануть омичей от имени Шелеста. Ранее мошенники просили у жителей города деньги на благоустройство парка 300-летия.