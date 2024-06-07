Аферисты снова начали писать омичам от имени мэра Сергея Шелеста. Градоначальник уже отреагировал на проблему.
Омский градоначальник Сергей Шелест обратился к сотрудникам мэрии, администрации округов, депутатам и работникам Омского горсовета с предупреждением о возможности столкнуться с фейковым аккаунтом, созданным от его имени.
– Сегодня мошенники вновь направляют сообщения и звонят от моего имени, распространяя недостоверную информацию и пытаясь выманивать деньги. Говорят о проведении следственных и оперативно-разыскных мероприятий, предлагают перевести средства на безопасные счета. Повторение – мать учения: не ведитесь, не спонсируйте преступников. Все вы люди умные и здравомыслящие, надеюсь, никто впросак не попадет, – отметил Шелест.
Отметим, что это уже не первый раз, когда жулики пытаются обмануть омичей от имени Шелеста. Ранее мошенники просили у жителей города деньги на благоустройство парка 300-летия.